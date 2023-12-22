Как интересно провести предстоящие выходные в Пскове, посоветовал Борис Елкин

17:39, 22 декабря 2023, ПАИ

Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Псковичи и гости города могут посетить новогоднюю ярмарку «Art-ель», которая пройдёт в Центре туризма на улице Георгиевской, 4. Мероприятие будет открыто для посещения в субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00.

Познакомиться с самыми яркими произведениями и фильмами о новогодних и рождественских чудесах «Обыкновенное чудо» можно в Детской экологической библиотеке «Радуга». Мероприятие пройдёт в воскресенье в 15:00 на улице Новосёлов, 11.

В Доме офицеров на улице Комдива Кирсанова можно посмотреть спектакль «Новогодний переполох» молодёжного музыкального театра «Изумрудный город». Показ состоится в субботу в 16:00.

Насладиться видом звёздного неба можно будет в планетарии на улице Советской, 64а. В 14:00 в субботу там представят полнокупольный фильм «Прогулка по звёздному небу».

Также жители и гости Пскова могут посетить экскурсию в музее романа «Два капитана». Она пройдёт с 11:30 до 17:30 в субботу и воскресенье в библиотеке имени В. А. Каверина на Октябрьском проспекте, 7а.