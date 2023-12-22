Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как интересно провести предстоящие выходные в Пскове, посоветовал Борис Елкин

Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Как интересно провести предстоящие выходные в Пскове, посоветовал Борис Елкин. Фото: ПАИ

Псковичи и гости города могут посетить новогоднюю ярмарку «Art-ель», которая пройдёт в Центре туризма на улице Георгиевской, 4. Мероприятие будет открыто для посещения в субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00.

Познакомиться с самыми яркими произведениями и фильмами о новогодних и рождественских чудесах «Обыкновенное чудо» можно в Детской экологической библиотеке «Радуга». Мероприятие пройдёт в воскресенье в 15:00 на улице Новосёлов, 11.

В Доме офицеров на улице Комдива Кирсанова можно посмотреть спектакль «Новогодний переполох» молодёжного музыкального театра «Изумрудный город». Показ состоится в субботу в 16:00.

Насладиться видом звёздного неба можно будет в планетарии на улице Советской, 64а. В 14:00 в субботу там представят полнокупольный фильм «Прогулка по звёздному небу».

Также жители и гости Пскова могут посетить экскурсию в музее романа «Два капитана». Она пройдёт с 11:30 до 17:30 в субботу и воскресенье в библиотеке имени В. А. Каверина на Октябрьском проспекте, 7а.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 декабря 2023

В Новосокольниках открыли главную районную ёлку
22 декабря 2023

Сотрудники псковского УФСИН передали новогодние подарки подопечным детского фонда
22 декабря 2023

Псковские спасатели взяли первое место в турнире по шахматам
22 декабря 2023

О лечении рака и новых препаратах поговорили на «Серебряном дожде». Главное
22 декабря 2023

Дмитрий Быстров: Все жалобы на плохую уборку снега находятся на контроле
22 декабря 2023

Противоаварийные работы проводят на церкви Живоначальной Троицы в Мелётово
22 декабря 2023

Как интересно провести предстоящие выходные в Пскове, посоветовал Борис Елкин
22 декабря 2023

Правила сдачи экзамена на получение водительских прав изменятся в России

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...