Житель Дновского района поругался со знакомым и пробил ему голову лопатой

18:26, 22 декабря 2023, ПАИ

Жителя Дновского района осудили за то, что он пробил лопатой голову своему знакомому. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что 27 мая 30-летний местный житель во время конфликта ударил своего знакомого лопатой и пробил ему голову.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Ему назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор не вступил в законную силу.