Житель Дновского района поругался со знакомым и пробил ему голову лопатой
Жителя Дновского района осудили за то, что он пробил лопатой голову своему знакомому. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.
Установлено, что 27 мая 30-летний местный житель во время конфликта ударил своего знакомого лопатой и пробил ему голову.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Ему назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Приговор не вступил в законную силу.
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