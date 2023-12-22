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Общество

На реализацию инициативных проектов в Псковской области выделят 30 миллионов рублей

В правительстве Псковской области определены инициативные проекты, которые будут реализованы при поддержке из регионального бюджета. Итоги отбора подведены на заседании конкурсной комиссии.

Правительство Псковской области выделит 30 миллионов рублей на реализацию 15 инициативных проектов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проекты, на которые будет выделена субсидия, были отобраны конкурсной комиссией из 28 прошедших отбор. Комиссия составила рейтинг проектов на основании полученных баллов.

«Больше всего баллов у проекта «Тепло – в каждый дом» из Стругокрасненского округа. Также высокую оценку членов конкурсной комиссии получили проекты «Реконструкция хоккейной коробки на территории р. п. Красногородск» (Красногородск), «Территория культуры. Выставочный центр «Горница» (Пригородная волость Пустошкинского района), «Фольклорный этнографический парк» (Церковищенская волость Усвятского района)», – написали в правительстве Псковской области.

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