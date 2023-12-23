«Истоки» заняли третье место в номинации «Форум года»

20:58, 22 декабря 2023, ПАИ

Форум «Истоки» занял третье место в премии «Время молодых» Росмолодежи в номинации «Форум года», сообщается в телеграм-канале молодёжной организации.

«Среди всероссийских форумов Росмолодёжи лучшими стали «ОстроVа», «Машук» и «Истоки», – написали в Росмолодёжи.

В этом году Печоры посетили более 1000 участников, среди которых были волонтёры, студенты педагогических направлений и молодые архитекторы, экскурсоводы, историки, молодые семьи с детьми и активисты детских движений.

Ранее сообщалось, что работы по устройству федерального молодёжного лагеря «Истоки» завершаются в Псковской области.