В Псковской области завершается строительство федерального лагеря «Истоки»

20:30, 06 ноября 2023, ПАИ

Работы по устройству федерального молодёжного лагеря «Истоки» с круглогодичным пребыванием 350 человек завершаются в Псковской области, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»









В лагере уже выполнили комплекс инженерных изысканий, разработали комплект рабочей документации на сети обеспечивающей инфраструктуры и завершили разработку документации на проектирование 12 объектов лагеря. Документы включают перепланировку зданий и проведение современных коммуникаций. Кроме того, разработана документация на проведение работ по благоустройству прилегающих территорий и по озеленению.

Начали работы по устройству наружного освещения. На 99% завершили работы по прокладке сетей водоснабжения и канализации.

Работы завершили и в здании КПП, корпусах для размещения преподавателей, трапезной, медицинском пункте. Выполнили монтаж всесезонной сцены, построили модульные домики для проживания участников форума.

Капитальный ремонт зданий выполнен на 95%.