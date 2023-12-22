Житель Порховского района предстанет перед судом за выращивание конопли

21:29, 22 декабря 2023, ПАИ

33-летний житель деревни Сосновый Бор Порховского района предстанет перед судом по обвинению в выращивании конопли. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Порховского района.

Следствие установило, что мужчина начал выращивать наркотики летом 2023 года. За всё время он вырастил не менее шести кустов конопли. Собранный урожай он высушил и хранил дома для себя.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размене до 500 тысяч рублей.