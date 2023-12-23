До 1 градуса тепла ожидается в Псковской области 24 декабря

17:33, 23 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 24 декабря. Будет идти снег, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

На дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -5 градусов, днём – от -1 до +1 градуса.

Атмосферное давление будет ниже нормы.