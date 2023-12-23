Мошенники выманили у псковичей ещё почти 1 млн рублей

17:59, 23 декабря 2023, ПАИ

Около 900 тысяч рублей выманили злоумышленники у жителей региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нескольким жителям Пскова, Псковского и Печорского районов позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и полиции. Они убедили собеседников срочно оформить кредиты и перевести деньги на «безопасные счета».

Кроме того, мошенникам удалось выманить деньги под предлогом освобождения родственников от ответственности за совершённое ДТП. Вместе с этим псковичи потеряли денежные средства при купле-продаже товаров на популярных сайтах.

Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.