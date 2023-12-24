Более 20% россиян мечтают в 2024 году съездить в отпуск

09:44, 24 декабря 2023, ПАИ

21 % россиян мечтают в 2024 году отправиться в отпуск, пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании MAXIMUM Education.

При этом 20 % опрошенных мечтают, чтобы в наступающем году их ребёнок сдал экзамены и поступил в колледж или университет.

11 % респондентов хотели бы получить повышение на работе, а 7 % мечтают получить прибавку к зарплате. 9 % опрошенных хотели бы сделать ремонт, 5 % – отложить деньги, а 4 % мечтают о новой работе. Кроме того, 2 % россиян хотят побывать в новых странах и начать изучать иностранный язык.

При этом 12 % опрошенных отметили, что на новый год вообще не ставят цели.