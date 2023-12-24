Стружанин лишился полумиллиона рублей в попытках заработать на инвестициях
Житель Струг Красных лишился полумиллиона рублей после общения с «менеджером по инвестициям». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, жителю Струг Красных позвонил неизвестный, представившись менеджером по инвестициям. Он предложил собеседнику заработать на одном из интернет-сайтов. Стружанин заинтересовался этим предложением. Однако мнимый менеджер обманом завладел деньгами жителя Псковской области на сумму 500 тысяч рублей.
Стружанин обратился за помощью в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
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