Стружанин лишился полумиллиона рублей в попытках заработать на инвестициях

10:41, 24 декабря 2023, ПАИ

Житель Струг Красных лишился полумиллиона рублей после общения с «менеджером по инвестициям». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителю Струг Красных позвонил неизвестный, представившись менеджером по инвестициям. Он предложил собеседнику заработать на одном из интернет-сайтов. Стружанин заинтересовался этим предложением. Однако мнимый менеджер обманом завладел деньгами жителя Псковской области на сумму 500 тысяч рублей.

Стружанин обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.