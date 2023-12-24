Порядка 20 мастеров представили свои изделия на выставке в Опочке

12:42, 24 декабря 2023, ПАИ

Традиционная выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества проходит в Опочке. В этом году она проходит в преддверии новогодних праздников под названием «Волшебство под Рождество», пишет районная газета «Красный маяк».

Мастера представили картины, украшения из натуральных камней, мыло ручной работы, вязаные игрушки, куклы, выполненные в разных техниках, обереги, свечи, цветы и предметы интерьера, деревянные домики, шерстяные вещи, натуральные травяные чаи и пастила, новогодние изделия и многое другое.

Всего свои изделия представили порядка 20 мастеров.



Фото: районная газета «Красный маяк»



Фото: районная газета «Красный маяк»



Фото: районная газета «Красный маяк»



Фото: районная газета «Красный маяк»







«В основном это давно знакомые жителям города творческие люди, но есть среди них и новички. Например, Оксана Никифорова впервые презентовала свои изделия, предназначенные специально для маленьких детей, – грызунки, выполненные из экологически чистых материалов», – рассказала специалист по экспозиционно-выставочной работе Надежда Евдокимова.

Отметим, выставка будет открыта до 13 января.