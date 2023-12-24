Новый профессиональный праздник появится в России

13:55, 24 декабря 2023, ПАИ

Новый профессиональный праздник – День работника органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним – появится в России. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ, опубликовано на сайте кабмина.

Праздничной датой предлагается сделать 25 декабря. Именно в этот день в 2008 году указом президента был создан Росреестр. Новый праздник пополнит число отраслевых профессиональных праздников.

В течение месяца Росреестр закрепит принятое решение необходимым нормативным правовым актом.