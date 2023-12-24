Борис Елкин рассказал, как живут моряки на атомной подлодке «Псков»
О большой атомной подводной лодке «Псков», которая 17 декабря отметила 30-летие поднятия военно-морского флага, рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Моряки проводят в атомоходе до ста суток во время плавания, поэтому на корабле созданы все условия для жизни и отдыха, отметил он.
«В камбузе кок готовит пищу. Питаются члены экипажа в три смены. Первый завтрак должен быть готов к четырём утра. От человека, готовящего пищу для команды на судне, зависит и настроение, и работоспособность, и здоровье экипажа», – рассказал глава Пскова.
В кают-компании совмещена столовая, зал для рабочих собраний, место проведения совместных вечеров и праздников. В случае необходимости здесь же разворачивается операционная. Для этого в потолке размещены специальные лампы, под которыми раскладывают операционный стол.
«Если моряк заболел, его помещают в лазарет, откуда есть свой выход в гальюн, чтобы больной не перемещался по общему коридору», – пояснил Борис Елкин.
Для стирки вещей на корабле есть стиральные машины.
«Моются в душе, а по субботам топят баню. Баня на подводной лодке была продумана конструкторами изначально и заложена в проект подводной лодки», – рассказал он.
Если же подводники встречают дни рождения или праздники во время плавания, то их жёны перед отплытием передают через командира подарки, объяснил глава Пскова.
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