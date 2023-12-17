Атомная подводная лодка «Псков» отмечает 30-летие со дня вхождения в состав Северного флота России

22:14, 17 декабря 2023, ПАИ

Большая атомная подводная лодка «Псков» отмечает 30-летие со дня вхождения в состав Северного флота России. В честь этой даты в Видяеве (Мурманская область) состоялось торжественное построение экипажа и поднятие Андреевского военно-морского флага, сообщил в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

С праздником моряков-подводников поздравил командир 7-й дивизии атомных подводных лодок Сергей Чередниченко.

«За 30 лет корабль прошёл тысячи миль, экипаж успешно выполнил множество боевых задач и подготовил немало высококлассных специалистов, которые продолжают служить в военно-морском флоте страны. Несмотря на свой возраст, субмарина не уступает по мощности и возможностям новейшим образцам подлодок. Титановый корпус надёжен и долговечен, а начинка до сих пор актуальна и при необходимости может быть модернизирована», – написал Борис Елкин.

Он поздравил командование и экипаж БАПЛ «Псков» с праздником и пожелал морякам и их семьям здоровья и благополучия, а лодке – продолжения славных традиций школы подводного плавания и успешного выполнения задач на благо России.