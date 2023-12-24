Военнослужащие в зоне СВО поблагодарили жителей Великолукского района за новогодние посылки

17:43, 24 декабря 2023, ПАИ

Военнослужащие в зоне специальной военной операции поблагодарили жителей Великолукского района за новогодние посылки. Об этом пишет районная газета «Наш путь».



Фото: районная газета «Наш путь».



Фото: районная газета «Наш путь».



Фото: районная газета «Наш путь».



Фото: районная газета «Наш путь».



Фото: районная газета «Наш путь».



Фото: районная газета «Наш путь».











С особой теплотой бойцы отметили поздравления с Новым годом, подготовленные для них детьми. Всего на фронт было отправлено более 200 писем.



Бойцы в свою очередь передали привет своим семьям, родным, друзьям и близким, а также пожелали счастья в наступающем новом, 2024 году. Также они отметили, что каждая посылка из дома является для них невероятно мощным источником энергии и заряжает их на всё новые и большие подвиги.