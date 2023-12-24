Трое подростков затушили Вечный огонь на площади Победы в Пскове

20:15, 24 декабря 2023, ПАИ

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как на площади Победы в Пскове подростки затушили Вечный огонь. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Сообщается, что Вечный огонь закидали снегом трое подростков.

На данный момент ведётся поиск злоумышленников. Обстоятельства произошедшего выясняются.