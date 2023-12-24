Трое подростков затушили Вечный огонь на площади Победы в Пскове
Камеры видеонаблюдения запечатлели, как на площади Победы в Пскове подростки затушили Вечный огонь. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Сообщается, что Вечный огонь закидали снегом трое подростков.
На данный момент ведётся поиск злоумышленников. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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24 декабря 2023
В Пскове установлены личности школьников, закидавших снегом Вечный огонь на площади Победы