Представление «Поздравляем с Новым годом» прошло в Кунье
Мероприятие «Поздравляем с Новым годом» прошло в Кунье. Об этом пишет газета Куньинского района «Пламя».
Для гостей праздника организовали сказочное представление с песнями и танцами. Районный культурный центр провёл лотерею, сообщает газета.
Кроме того, присутствующих угощали блюдами местных производителей. А дети смогли пообщаться и сфотографироваться с ростовыми куклами.
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