Представление «Поздравляем с Новым годом» прошло в Кунье

22:51, 24 декабря 2023, ПАИ

Мероприятие «Поздравляем с Новым годом» прошло в Кунье. Об этом пишет газета Куньинского района «Пламя».

Для гостей праздника организовали сказочное представление с песнями и танцами. Районный культурный центр провёл лотерею, сообщает газета.

Кроме того, присутствующих угощали блюдами местных производителей. А дети смогли пообщаться и сфотографироваться с ростовыми куклами.