Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за два дня

11:45, 25 декабря 2023, ПАИ

Шесть пожаров ликвидировали за минувшие выходные в Псковской области, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Садовый дом с пристройкой выгорел изнутри по всей площади в деревне Гнилуха Псковского района, огонь уничтожил кровлю по всей площади. Пожарные вынесли один газовый баллон. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

В двухэтажном жилом доме в деревне Аристово Печорского района огонь повредил стену на первом этаже. Комната закопчена. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки в комнате. Спасли жилой дом и две хозяйственных постройки.

На проспекте Ленина в Порхове в легковом автомобиле Kia Spectra 2009 года выпуска огонь повредил моторный отсек. Предварительная причина возгорания – разгерметизация топливной системы. Автомобиль спасли.

Бесхозное строение сгорело в садовом некоммерческом товариществе «Ландыш» на улице Дачной в Печорах. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Садовый дом и хозяйственная постройка, расположенные под одной кровлей, сгорели в деревне Подзорово Порховского района. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки. Спасли один садовый дом.

Хозяйственная постройка сгорела на улице Абрикосовой в садовом некоммерческом товариществе «Ветеран» в Псковском районе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.