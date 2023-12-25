Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за два дня
Шесть пожаров ликвидировали за минувшие выходные в Псковской области, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Садовый дом с пристройкой выгорел изнутри по всей площади в деревне Гнилуха Псковского района, огонь уничтожил кровлю по всей площади. Пожарные вынесли один газовый баллон. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации печи.
В двухэтажном жилом доме в деревне Аристово Печорского района огонь повредил стену на первом этаже. Комната закопчена. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки в комнате. Спасли жилой дом и две хозяйственных постройки.
На проспекте Ленина в Порхове в легковом автомобиле Kia Spectra 2009 года выпуска огонь повредил моторный отсек. Предварительная причина возгорания – разгерметизация топливной системы. Автомобиль спасли.
Бесхозное строение сгорело в садовом некоммерческом товариществе «Ландыш» на улице Дачной в Печорах. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
Садовый дом и хозяйственная постройка, расположенные под одной кровлей, сгорели в деревне Подзорово Порховского района. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки. Спасли один садовый дом.
Хозяйственная постройка сгорела на улице Абрикосовой в садовом некоммерческом товариществе «Ветеран» в Псковском районе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
В Пскове установлены личности школьников, закидавших снегом Вечный огонь на площади Победы