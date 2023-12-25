Наталья Мельникова вернулась в Псковское областное Собрание депутатов
Управляющий отделением Соцфонда России по Псковской области Наталья Мельникова вошла в состав депутатского корпуса областного Собрания седьмого созыва – с оглашения информации избирательной комиссии о регистрации депутата началась декабрьская сессия регионального парламента, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Наталье Мельниковой был передан вакантный мандат единоросса Олега Грицаева, досрочно покинувшего региональный парламент в связи с переходом на муниципальную службу. Наталья Мельникова участвовала в выборах депутатов седьмого созыва по единому избирательному округу от регионального отделения «Единой России», и на этом основании вошла в состав депутатского корпуса по решению руководящих органов партии, предварительно сложив полномочия депутата Псковской городской Думы.
Напомним, Наталья Мельникова была депутатом Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва.
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