Наталья Мельникова вернулась в Псковское областное Собрание депутатов

10:28, 25 декабря 2023, ПАИ

Управляющий отделением Соцфонда России по Псковской области Наталья Мельникова вошла в состав депутатского корпуса областного Собрания седьмого созыва – с оглашения информации избирательной комиссии о регистрации депутата началась декабрьская сессия регионального парламента, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Наталье Мельниковой был передан вакантный мандат единоросса Олега Грицаева, досрочно покинувшего региональный парламент в связи с переходом на муниципальную службу. Наталья Мельникова участвовала в выборах депутатов седьмого созыва по единому избирательному округу от регионального отделения «Единой России», и на этом основании вошла в состав депутатского корпуса по решению руководящих органов партии, предварительно сложив полномочия депутата Псковской городской Думы.

Напомним, Наталья Мельникова была депутатом Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва.