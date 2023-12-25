80 млрд рублей выделили в России на развитие первичного звена здравоохранения в 2024 году

15:26, 25 декабря 2023, ПАИ

80 млрд рублей выделили в России на развитие первичного звена здравоохранения в 2024 году. Субсидию могут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства России.

В рамках программы регионы смогут закупать передвижные медицинские комплексы для оказания медицинской помощи и проведения профилактических осмотров с 2024 года. Это является важным для жителей удалённых и труднодоступных территорий.

Кроме того, в рамках программы регионы смогут получать финансирование на капитальный ремонт медицинских учреждений, приобретение для них оборудования и автомобилей, закупку и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для размещения врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

Отметим, что объём средств на здравоохранение в Псковской области вырастет на 400 млн рублей. В частности, 765 млн рублей предусмотрено на продолжение модернизации первичного звена здравоохранения и реализацию нацпроектов – приобретение оборудования, строительство ФАПов, капремонты помещений, 559 млн рублей – на строительство и реконструкцию больничных комплексов приграничных территорий: Печоры, Себеж, Гдов, Пыталово. 200 млн рублей – на оснащение реабилитационных отделений в Великих Луках и Пскове.