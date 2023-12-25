Объём средств на здравоохранение в Псковской области вырастет почти на полмиллиарда рублей
Объём средств на здравоохранение в Псковской области вырастет на 400 млн рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, выступая с бюджетным посланием, передаёт корреспондент ПАИ.
«По направлению «Здравоохранение» объём запланированных средств на 400 миллионов выше аналогичного периода прошлого года. В том числе 765 миллионов рублей предусмотрено на продолжение модернизации первичного звена здравоохранения и реализацию нацпроектов – приобретение оборудования, строительство ФАПов, капремонты помещений, 559 миллионов – на строительство и реконструкцию больничных комплексов приграничных территорий: Печоры, Себеж, Гдов, Пыталово. 200 миллионов – на оснащение реабилитационных отделений в Великих Луках и Пскове», – сообщил Михаил Ведерников.
37 млн рублей направят на модернизацию постов медицинской помощи в Локне, Стругах Красных, Идрице, Пушкинских Горах и Красногородске.
32 млн рублей запланировано на создание корпуса морга при Псковской областной клинической больнице.
«Отдельно отмечу, что все меры поддержки медицинских кадров также остаются в силе. На эти цели предусмотрено 147 миллионов рублей. В том числе запланировано приобретение 13 квартир, из них шесть – для сотрудников районных и межрайонных больниц», – сообщил глава региона.
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