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Общество

Объём средств на здравоохранение в Псковской области вырастет почти на полмиллиарда рублей

Объём средств на здравоохранение в Псковской области вырастет на 400 млн рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, выступая с бюджетным посланием, передаёт корреспондент ПАИ.

«По направлению «Здравоохранение» объём запланированных средств на 400 миллионов выше аналогичного периода прошлого года. В том числе 765 миллионов рублей предусмотрено на продолжение модернизации первичного звена здравоохранения и реализацию нацпроектов – приобретение оборудования, строительство ФАПов, капремонты помещений, 559 миллионов – на строительство и реконструкцию больничных комплексов приграничных территорий: Печоры, Себеж, Гдов, Пыталово. 200 миллионов – на оснащение реабилитационных отделений в Великих Луках и Пскове», – сообщил Михаил Ведерников.

37 млн рублей направят на модернизацию постов медицинской помощи в Локне, Стругах Красных, Идрице, Пушкинских Горах и Красногородске.

32 млн рублей запланировано на создание корпуса морга при Псковской областной клинической больнице.

«Отдельно отмечу, что все меры поддержки медицинских кадров также остаются в силе. На эти цели предусмотрено 147 миллионов рублей. В том числе запланировано приобретение 13 квартир, из них шесть – для сотрудников районных и межрайонных больниц», – сообщил глава региона.

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