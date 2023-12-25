Почти пять миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

16:05, 25 декабря 2023, ПАИ

Мошенники похитили почти пять миллионов рублей у жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Струг Красных и Псковского района звонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и полиции. Они убедили собеседников срочно оформить кредиты и перевести деньги на «безопасные счета».

Кроме того, мошенникам удалось выманить деньги под предлогом освобождения родственников от ответственности за совершённое ДТП. Вместе с этим псковичи потеряли денежные средства при купле-продаже товаров на интернет-сайтах.

Поддавшись на ухищрения мошенников, доверчивые люди лишились в общей сложности свыше четырёх миллионов 600 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.