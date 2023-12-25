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Знак «Почётный гражданин Псковской области» вручили митрополиту Тихону

Нагрудный знак «Почётный гражданин Псковской области» торжественно вручили митрополиту Тихону во время 27-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Нагрудный знак митрополиту вручили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Напомним, в конце ноября депутаты Псковского областного Собрания одобрили присвоение митрополиту Тихону (Шевкунову) звания «Почётный гражданин Псковской области». По итогам тайного голосования проголосовали за 22 из 26 депутатов.

Митрополит Тихон (Шевкунов) возглавлял Псковскую митрополию с 2018 года до октября 2023 года. За эти пять лет он приложил огромные усилия к повышению привлекательности Псково-Печерского монастыря, количество паломников за период его деятельности достигло более полумиллиона человек. Также при его помощи в кратчайшие сроки появился памятник Александру Невскому и дружине в деревне Самолва Гдовского района. При его непосредственном участии несколько миллиардов рублей привлечено в сохранение и реставрацию памятников истории и архитектуры, инициированы масштабные работы по реконструкции и благоустройству Печор.

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