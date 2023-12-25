Мокрый снег прогнозируется в Псковской области 26 декабря

12:59, 25 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 26 декабря. Прогнозируются небольшие осадки, ночью местами умеренные, в виде снега, мокрого снега, сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -5 градусов, днём от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.