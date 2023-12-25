Женщина предстанет перед судом за избиение до смерти сожителя в Новоржевском районе

15:38, 25 декабря 2023, ПАИ

41-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в причинении сожителю тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом в Новоржевском районе (пункт «в» части 2 статьи 115 и часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь с 12 на 13 октября женщина находилась вместе с сожителем в доме в одной из деревень Новоржевского района. Они распивали спиртное. Между ними возник конфликт. Затем женщина не менее двух раз ударила ножом сожителя, а после ещё несколько раз ударила ножом уже лежащего мужчину. От полученных травм мужчина скончался.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело в суд для рассмотрения.