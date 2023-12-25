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Начальник Управления Росгвардии по Псковской области принял участие в «Ёлке желаний»

Начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов принял участие в региональной благотворительной акции «Ёлка желаний», которая прошла в правительстве региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов принял участие в акции «Ёлка желаний». Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Руководитель Управления Росгвардии снял с новогодней ёлки открытку с желанием семилетнего Семёна. В своём новогоднем послании мальчик просил подарить ему велосипед.

«В ближайшее время желание маленького псковича исполнится», – отметили в пресс-службе.

Напомним, региональная благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится с 2019 года для исполнения новогодних желаний детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатных учреждений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, митрополит Псковский и Порховский Арсений и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон исполнят мечты детей в рамках региональной акции «Ёлка желаний».

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