Более 3,6 млн рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

10:07, 26 декабря 2023, ПАИ

Жители Пскова и Великих Лук недосчитались более 3,6 млн рублей после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Некоторым жителям региона под видом сотрудников банков и правоохранительных органов звонили неизвестные. Они сообщили, что некие злоумышленники якобы намерены незаконно оформить на псковичей кредиты и списать деньги со счетов.

Чтобы этого избежать, звонившие настаивали, чтобы их собеседники сами срочно оформили кредиты и перевели полученные деньги на «безопасные счета».

Другие жители региона лишились своих сбережений во время операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах. А кому-то из пользователей мошенники предложили хороший заработок в интернете, кому-то обещали снять порчу или освободить знакомого от уголовной ответственности за якобы совершённое ДТП.

В итоге после общения со злоумышленниками жители Псковской области лишились более 3,6 млн рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Ведётся расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.