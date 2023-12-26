Стало известно расписание пригородных поездов в Псковской области в новогодние праздники
О расписании пригородных поездов с 30 декабря по 8 января, курсирующих на территории Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
«В связи с предстоящими новогодними праздниками и переносом выходных дней в период с 30 декабря текущего года по 8 января 2024 года пригородные поезда АО «МТ ППК» на территории Псковской области будут следовать расписанием в соответствии с календарными днями недели», – отметили в комитете.
Актуальная информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах и сайтах АО «МТ ППК», «Яндекс» и «Туту.ру».
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