Стало известно расписание пригородных поездов в Псковской области в новогодние праздники

12:05, 26 декабря 2023, ПАИ

О расписании пригородных поездов с 30 декабря по 8 января, курсирующих на территории Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

«В связи с предстоящими новогодними праздниками и переносом выходных дней в период с 30 декабря текущего года по 8 января 2024 года пригородные поезда АО «МТ ППК» на территории Псковской области будут следовать расписанием в соответствии с календарными днями недели», – отметили в комитете.

Актуальная информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах и сайтах АО «МТ ППК», «Яндекс» и «Туту.ру».