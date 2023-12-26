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Общество

Студенты ПсковГУ попали в суд

Студенты-четверокурсники гражданско-правового профиля Псковского государственного университета стали участниками деловой игры в форме постановочного судебного заседания. Занятие прошло в помещении Арбитражного суда Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото ПсковГУ

Учащимся предложили обстоятельства реального судебного процесса по исковому заявлению индивидуального предпринимателя о взыскании задолженности в рамках договора перевозки, в котором присутствовали признаки мошеннических действий неустановленных лиц.

Студенты попробовали себя в роли сторон спора, адвокатов, судьи и продемонстрировали тщательно продуманные стратегии, а также личную приверженность принципам справедливости.

В качестве экспертов выступили заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области Любовь Алексеева и преподаватель кафедры гражданского права и процесса ПсковГУ Елена Кононова. Специалисты отметили вовлеченность ребят в учебный процесс, а также теоретический и практический уровень подготовки студентов.

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