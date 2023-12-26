Пскович до смерти избил приятеля и напал на полицейского
Житель Пскова до смерти избил своего знакомого, а затем напал на полицейского. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.
Установлено, что в конце августа текущего года пскович распивал алкоголь дома у приятеля. Затем мужчина избил хозяина дома, который вскоре скончался в больнице от полученных травм.
Также при задержании пскович оказал сопротивление сотрудникам полиции, напав на одного из полицейских.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 и частью 2 статьи 318 УК РФ.
Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Санкция части 2 статьи 318 УК РФ – на срок до десяти лет.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
В Пскове установлены личности школьников, закидавших снегом Вечный огонь на площади Победы