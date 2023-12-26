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Происшествия

Пскович до смерти избил приятеля и напал на полицейского

Житель Пскова до смерти избил своего знакомого, а затем напал на полицейского. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Пскович до смерти избил приятеля и напал на полицейского. Фото: ПАИ

Установлено, что в конце августа текущего года пскович распивал алкоголь дома у приятеля. Затем мужчина избил хозяина дома, который вскоре скончался в больнице от полученных травм.

Также при задержании пскович оказал сопротивление сотрудникам полиции, напав на одного из полицейских.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 и частью 2 статьи 318 УК РФ.

Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Санкция части 2 статьи 318 УК РФ – на срок до десяти лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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