Организатор и ведущий мероприятий стал гостем новогоднего выпуска передачи «Кофемолка»

14:38, 26 декабря 2023, ПАИ

Третий выпуск передачи «Кофемолка» вышел в преддверии Нового года на сайте Псковского агентства информации. Его ведущие – директор центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров. Они приглашают своих гостей на чашку кофе в кафе «Кофе с Кикоиным».

Тема для обсуждения зависит от того, какой кофе выберет собеседник. Среди тем представлены: время, деньги, кадры, семья и бизнес-идея. Каждая тема включает в себя несколько вопросов, а какая из них попадётся гостю – решает знаменитая кофемолка.

В этот раз гостем программы стал организатор и ведущий мероприятий Владимир Дягилев. Вместе с латте он выбрал тему времени.

В выпуске поговорили о том, как бороться с прокрастинацией, обсудили, какие инструменты и методы применяются для планирования и организации рабочего времени и управления делами и многое другое.

Второй выпуск программы можно посмотреть здесь. Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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