До -5 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области

12:43, 26 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 27 декабря, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют небольшой снег ночью, а днём – мокрый снег. На дорогах местами ожидается гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -5 градусов, а днём – от -2 до +3.

Атмосферное давление будет ниже нормы.