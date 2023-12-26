До -5 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области
Облачная погода ожидается в Псковской области 27 декабря, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют небольшой снег ночью, а днём – мокрый снег. На дорогах местами ожидается гололедица.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -5 градусов, а днём – от -2 до +3.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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