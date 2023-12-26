На новогодние мастер-классы приглашают псковичей
Псковский областной центр народного творчества приглашает гостей и жителей Пскова на новогодние мероприятия. Афишу и график работы в праздники ПАИ предоставили организаторы.
Сообщается, что будет работать выставка «Из цветной материи» и новогодняя ярмарка «Коляда». Место проведения мероприятий – улица Некрасова, 10.
В Доме ремёсел пройдут мастер-классы на новогоднюю тематику: изготовление чердачной игрушки, снеговика из флиса, «Шара-сундучка» и «Рождественского паука».
Предварительная запись осуществляется по телефону (8 8112) 62-23-34. Вход на некоторые мероприятия платный.
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