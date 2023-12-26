На новогодние мастер-классы приглашают псковичей

17:09, 26 декабря 2023, ПАИ

Псковский областной центр народного творчества приглашает гостей и жителей Пскова на новогодние мероприятия. Афишу и график работы в праздники ПАИ предоставили организаторы.

Сообщается, что будет работать выставка «Из цветной материи» и новогодняя ярмарка «Коляда». Место проведения мероприятий – улица Некрасова, 10.

В Доме ремёсел пройдут мастер-классы на новогоднюю тематику: изготовление чердачной игрушки, снеговика из флиса, «Шара-сундучка» и «Рождественского паука».

Предварительная запись осуществляется по телефону (8 8112) 62-23-34. Вход на некоторые мероприятия платный.