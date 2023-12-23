Открытие выставки-ярмарки «Коляда» состоится в Пскове 25 декабря
Новогодняя выставка-ярмарка «Коляда» откроется в Псковском областном центре народного творчества 25 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Посетители смогут познакомиться с изделиями работы псковских мастеров.
«Каждый найдёт себе что-то по душе! Приходите на выставку – зарядитесь новогодним настроением», – пригласили организаторы.
Выставка начнёт работу в 17:00 на площадке Псковского областного центра народного творчества, расположенной по адресу улица Некрасова, 10.
Кроме того, в Пскове во Дворе Постникова открылась выставка художницы Ван Сюлин сегодня, 23 декабря.
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