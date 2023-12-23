Открытие выставки-ярмарки «Коляда» состоится в Пскове 25 декабря

18:21, 23 декабря 2023, ПАИ

Новогодняя выставка-ярмарка «Коляда» откроется в Псковском областном центре народного творчества 25 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Посетители смогут познакомиться с изделиями работы псковских мастеров.

«Каждый найдёт себе что-то по душе! Приходите на выставку – зарядитесь новогодним настроением», – пригласили организаторы.

Выставка начнёт работу в 17:00 на площадке Псковского областного центра народного творчества, расположенной по адресу улица Некрасова, 10.

Кроме того, в Пскове во Дворе Постникова открылась выставка художницы Ван Сюлин сегодня, 23 декабря.