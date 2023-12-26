Александр Котов – об избирательном штабе Путина в регионе: Здесь будет кипеть работа

14:10, 26 декабря 2023, ПАИ

В региональном избирательном штабе действующего президента РФ Владимира Путина, который идёт на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца, будет кипящая предвыборная жизнь, заявил руководитель областного избирательного штаба, председатель регионального парламента Александр Котов во время открытия штаба сегодня, 26 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы собрались серьёзной, слаженной командой неравнодушных сильных людей, которые готовы в этот непростой период провести активную работу», – сказал Александр Котов.

В штабе будут работать представители общественных организаций, неравнодушные, активные люди, которые хотят активно включиться в избирательную кампанию президента РФ, отметил спикер Собрания. Позже, по его словам, к работе присоединится штаб общественной поддержки «Единой России».

«Это [региональный избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина. – ПАИ] хороший инструмент, который поможет объединить тех, кто желает всего лучшего нашей стране. У нас уже сформирован план предварительной работы. Здесь будут проходить приёмы граждан, которые могут обратиться по различным проблемам, и тематические мероприятия. Постараемся охватить все сферы нашей жизни, объединить всех активных, неравнодушных людей. Здесь будет бурная, кипящая предвыборная жизнь», – заявил он.

Кроме того, в этом году здесь будут проводиться дебаты, во время которых жителям будут рассказывать о направлениях развития и работы штаба, добавил его сопредседатель Александр Седунов.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.