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Политика

Александр Котов – об избирательном штабе Путина в регионе: Здесь будет кипеть работа

В региональном избирательном штабе действующего президента РФ Владимира Путина, который идёт на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца, будет кипящая предвыборная жизнь, заявил руководитель областного избирательного штаба, председатель регионального парламента Александр Котов во время открытия штаба сегодня, 26 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Котов – об избирательном штабе Путина в регионе: Здесь будет кипеть работа. Фото: ПАИ

«Мы собрались серьёзной, слаженной командой неравнодушных сильных людей, которые готовы в этот непростой период провести активную работу», – сказал Александр Котов.

В штабе будут работать представители общественных организаций, неравнодушные, активные люди, которые хотят активно включиться в избирательную кампанию президента РФ, отметил спикер Собрания. Позже, по его словам, к работе присоединится штаб общественной поддержки «Единой России».

«Это [региональный избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина. – ПАИ] хороший инструмент, который поможет объединить тех, кто желает всего лучшего нашей стране. У нас уже сформирован план предварительной работы. Здесь будут проходить приёмы граждан, которые могут обратиться по различным проблемам, и тематические мероприятия. Постараемся охватить все сферы нашей жизни, объединить всех активных, неравнодушных людей. Здесь будет бурная, кипящая предвыборная жизнь», – заявил он.

Кроме того, в этом году здесь будут проводиться дебаты, во время которых жителям будут рассказывать о направлениях развития и работы штаба, добавил его сопредседатель Александр Седунов.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

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