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Политика

ДЭГ будет применяться на президентских выборах в Псковской области

Избиратели в Псковской области смогут принять участие в выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Использование ДЭГ на президентских выборах одобрено в 29 регионах России на заседании Центральной избирательной комиссии в среду, 20 декабря.

ДЭГ будет применяться на президентских выборах в Псковской области. Фото: ПАИ

Подать заявку на ДЭГ можно будет с 29 января до 00:00 11 марта 2024 года, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

ДЭГ в Псковской области ранее применялось на выборах осенью 2023 года, а также на выборах в Псковскую гордуму в 2022 году.

Выборы президента России назначены на 17 марта. О своём участии в них в ЦИК заявили 16 претендентов.

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