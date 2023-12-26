Общественная приёмная президента России начала работу в Псковской области

14:22, 26 декабря 2023, ПАИ

Общественная приёмная президента Российской Федерации Владимира Путина начала свою работу в Псковской области, рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева на открытии регионального избирательного штаба сегодня, 26 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«С момента открытия регионального избирательного штаба здесь начинает работу общественная приёмная президента Российской Федерации, куда может обратиться любой гражданин с волнующими вопросами», – заявила она.

Приёмная работает по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 19 ежедневно с 10:00 до 17:00, выходные – по воскресеньям и понедельникам, добавила Надежда Васильева.

«Мы приложим все усилия, чтобы ни одно обращение граждан не осталось без внимания, чтобы не посрамить наше дело», – подчеркнул в свою очередь депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.