Алеся Михачёва – о региональном избирательном штабе Путина: Команда должна отработать грамотно и чётко

15:11, 26 декабря 2023, ПАИ

Предстоящую работу регионального избирательного штаба действующего президента РФ Владимира Путина оценила руководитель Ресурсного центра добровольчества Псковской области, заместитель руководителя аппарата РИШ Алеся Михачёва. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«У нашей страны нет права на ошибку, и мы должны поддержать нашего президента. Общаясь с молодёжью, общаясь с волонтёрами серебряного возраста, я вижу, что возрастная категория вся практически единогласно готова поддерживать действующего президента. Мы, наверное, та команда, которая должна поддержать, собрать подписи на площадках, отработать грамотно, чётко, чтобы показать своё единство и поддержку действующему президенту», – подчеркнула она.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.