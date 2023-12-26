Великолучанин отправится под суд за убийство соседа

15:40, 26 декабря 2023, ПАИ

В Великих Луках перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве соседа и нарушении административного надзора, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В ночь с 3 на 4 апреля в одном из общежитий в городе Великие Луки обвиняемый на почве ревности поссорился с пожилым соседом, избил его и попрыгал на уже лежащем мужчине. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Кроме того, обвиняемый неоднократно нарушил ограничения, установленные ему судом при назначении административного надзора. Изучением личности обвиняемого установлено, что последний неоднократно судим, в том числе и за совершение убийства.

В ходе расследования уголовного дела судом по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.