Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Великолучанин отправится под суд за убийство соседа

В Великих Луках перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве соседа и нарушении административного надзора, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В ночь с 3 на 4 апреля в одном из общежитий в городе Великие Луки обвиняемый на почве ревности поссорился с пожилым соседом, избил его и попрыгал на уже лежащем мужчине. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Кроме того, обвиняемый неоднократно нарушил ограничения, установленные ему судом при назначении административного надзора. Изучением личности обвиняемого установлено, что последний неоднократно судим, в том числе и за совершение убийства.

В ходе расследования уголовного дела судом по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 декабря 2023

Пскович до смерти избил приятеля и напал на полицейского
26 декабря 2023

Более 3,6 млн рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников
26 декабря 2023

Очевидцев наезда на пешехода на Ленинградском шоссе ищет псковская полиция
25 декабря 2023

Число правонарушений на дорогах за неделю уменьшилось в Псковской области
24 декабря 2023

17-летняя девушка с родинкой на подбородке пропала в Псковской области
24 декабря 2023

В Пскове установлены личности школьников, закидавших снегом Вечный огонь на площади Победы
24 декабря 2023

Трое подростков затушили Вечный огонь на площади Победы в Пскове
24 декабря 2023

Житель Пыталово избил свою мать шваброй

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...