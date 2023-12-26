На теплотрассе в районе улицы Гоголя в Пскове завершили ремонтные работы
Ремонтные работы на магистральной теплотрассе на улице Гоголя завершены. Об этом ПАИ сообщили в Псковских тепловых сетях.
Специалисты сразу приступили к заполнению сетей. «Совсем скоро отопление и горячее водоснабжение будут восстановлены», – отметили в ПТС.
Кроме того, там принесли жителям Пскова извинения за доставленные неудобства. «У нас было два варианта: либо проводить плановые ремонтные работы здесь и сейчас, либо ликвидировать последствия аварии, но позже. А это уже другие масштабы», – заключили на предприятии.
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