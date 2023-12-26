На теплотрассе в районе улицы Гоголя в Пскове завершили ремонтные работы

16:58, 26 декабря 2023, ПАИ

Ремонтные работы на магистральной теплотрассе на улице Гоголя завершены. Об этом ПАИ сообщили в Псковских тепловых сетях.

Специалисты сразу приступили к заполнению сетей. «Совсем скоро отопление и горячее водоснабжение будут восстановлены», – отметили в ПТС.

Кроме того, там принесли жителям Пскова извинения за доставленные неудобства. «У нас было два варианта: либо проводить плановые ремонтные работы здесь и сейчас, либо ликвидировать последствия аварии, но позже. А это уже другие масштабы», – заключили на предприятии.