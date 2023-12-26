Псковичка защитила мужа, ударив обидчицу кастрюлей по голове

20:11, 26 декабря 2023, ПАИ

Псковичку осудят за причинение вреда здоровью женщине во время конфликта, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что псковичка с мужем пришла в гости, где между ним и одной из женщин произошёл конфликт, в ходе которого она ударила мужчину ногой. Возмутившись поведением женщины, псковичка схватила кастрюлю и ударила ею по голове обидчицы мужа, причинив той лёгкий вред.

Прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении женщины по статье 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.