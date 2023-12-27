Инициатива юнармейцев ПсковГУ вошла в пятёрку лучших среди проектов «Я горжусь. Наставники»

11:12, 27 декабря 2023, ПАИ

Юнармейцы ПсковГУ стали участниками проекта «Я горжусь. Наставники» и вошли в пятёрку лучших разработчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

С сентября по декабрь текущего года ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь» совместно с движением при поддержке Минобрнауки РФ объединились, чтобы создать новые проекты. На заочном этапе наставники из студенческих патриотических клубов прошли онлайн-обучение по образовательной программе «Наставник», а затем приступили к работе с 1 500 юнармейцами.

Ребята разрабатывали мероприятия и значимые патриотические инициативы, из которых 27 лучших были приглашены на очный этап в Москву. По итогам заключительного этапа совместная работа юнармейцев ПсковГУ и учеников школы № 47 заняла четвёртое место.

Всего в мероприятии приняли участие 2000 человек.

«Я горжусь. Наставники» – это патриотический проект, где формируется система преемственности между активистами Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» и воспитанниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».