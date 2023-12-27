Инициатива юнармейцев ПсковГУ вошла в пятёрку лучших среди проектов «Я горжусь. Наставники»
Юнармейцы ПсковГУ стали участниками проекта «Я горжусь. Наставники» и вошли в пятёрку лучших разработчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
С сентября по декабрь текущего года ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь» совместно с движением при поддержке Минобрнауки РФ объединились, чтобы создать новые проекты. На заочном этапе наставники из студенческих патриотических клубов прошли онлайн-обучение по образовательной программе «Наставник», а затем приступили к работе с 1 500 юнармейцами.
Ребята разрабатывали мероприятия и значимые патриотические инициативы, из которых 27 лучших были приглашены на очный этап в Москву. По итогам заключительного этапа совместная работа юнармейцев ПсковГУ и учеников школы № 47 заняла четвёртое место.
Всего в мероприятии приняли участие 2000 человек.
«Я горжусь. Наставники» – это патриотический проект, где формируется система преемственности между активистами Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» и воспитанниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
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Инициатива юнармейцев ПсковГУ вошла в пятёрку лучших среди проектов «Я горжусь. Наставники»