Псковичка хотела стать инвестором и отдала три миллиона рублей мошенникам

11:03, 27 декабря 2023, ПАИ

Жительница Пскова отдала три миллиона рублей мошенникам, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Псковичка перевела деньги неизвестному, который предложил заработать, вложившись в инвестиции. Всего женщина перевела мошеннику 2 860 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.