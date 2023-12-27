Псковичка хотела стать инвестором и отдала три миллиона рублей мошенникам
Жительница Пскова отдала три миллиона рублей мошенникам, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.
Псковичка перевела деньги неизвестному, который предложил заработать, вложившись в инвестиции. Всего женщина перевела мошеннику 2 860 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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