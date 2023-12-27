Более 190 километров дорог обновили в Псковской области за год

12:44, 27 декабря 2023, ПАИ

Более 190 километров дорог регионального и местного значения отремонтировали в Псковской области в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

«Особое внимание было уделено транспортно востребованным участкам автомобильных дорог регионального значения, а также участкам дорог, входящим в опорную дорожную сеть региона», – отметили в комитете.

В частности, в регионе отремонтировали 30,5 километра дороги Порхов – Успенье в Порховском и Дедовичском районах. Трасса связывает три муниципалитета Псковской области, обеспечивая транспортное сообщение между федеральной трассой Р-56 и региональными маршрутами.

Кроме того, в Печорском районе завершили масштабные работы по реконструкции дороги Гверстонь – Крупп – Кулье. По нацпроекту тут капитально обновили 5,288 километра трассы.

Также в рамках подготовки к юбилею Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и Печор в порядок привели ещё две дороги в муниципалитете, ведущие к обители. Среди них: два километра дороги Неёлово – Кудина Гора – Печоры, а также 12 километров дороги граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск.

Помимо того, в Новоржевском районе продолжили поэтапный ремонт дороги Пушкинские Горы – Локня. В этом году в эксплуатацию здесь ввели два участка протяженностью 12,2 километра. А в Пушкиногорском районе отремонтировали 12 километров дороги Новгородка – Пушкинские Горы.

Ещё в нормативное состояние привели дорогу на юге области – это 15,3 километра автодороги Великие Луки – Усвяты в Великолукском районе.

Также приступили к ремонту региональной трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, входящей в опорную дорожную сеть Псковской области. В этом году здесь обновили более девяти километров дороги в Усвятском районе.

Привели в порядок и покрытие в Пскове. Здесь отремонтировали дорогу на улице Труда (участок от улицы Текстильной до улицы Инженерной), Коммунальной (на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской, в том числе дублеров), Октябрьского проспекта (участок от улицы Свердлова до улицы Вокзальной), а также Юбилейной (участок от Рижского проспекта до улицы Коммунальной).

Напомним, что на 2024 год плановый размер регионального дорожного фонда составляет 12,7 миллиарда рублей. А нормативным требованиям к концу 2024 года должны соответствовать 46 % дорог Псковской области.