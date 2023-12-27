Мастерская для детей появится в Новоржевском районе

15:35, 27 декабря 2023, ПАИ

Мастерская для детей появится в деревне Дуброво Новоржевского района в 2024 году, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Мастерскую для детей создадут благодаря победе проекта Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса «Ветер перемен» в конкурсе «Среда возможностей». Они выиграли грант в размере порядка полумиллиона рублей.

В мастерской детей будут обучать ремеслу, работе с деревом. В частности, мастер познакомит детей с профессией столяра и обучит её основам.

Также в программе проекта – экскурсии для ребят из районов по достопримечательностям Псковской области и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что сквер на Сиреневом бульваре благоустроят в Пскове в 2024 году.