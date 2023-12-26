Сквер на Сиреневом бульваре благоустроят в Пскове

18:31, 26 декабря 2023, ПАИ

Сквер на Сиреневом бульваре благоустроят в Пскове в 2024 году, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Визуализацию будущего сквера обсудили с инициативной группой на этапе сбора подписей.

По словам Бориса Елкина, все пожелания жителей Запсковья будут учтены. Проект предусматривает создание двух игровых комплексов с горками, качелями, альпинистскими лазалками и домиком-беседкой для детей до 12 лет и воркаут-площадок с турниками, канатами, гимнастическими кольцами и брусьями для жителей от 14 лет, установку скамеек с парковыми светильниками для любителей вечерних прогулок и высадку «душистых кустов сирени». «Таким образом, пространство сквера будет разделено на несколько зон. Уверен, каждый сможет найти для себя занятие», – написал глава города.

Отмечается, что благоустройство сквера планируется реализовать в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, пешеходный мост через реку Пскову построят в Пскове к декабрю 2024 года. Кроме того, в следующем году в Псковской области благоустроят 36 общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор региона Михаил Ведерников назвал основные проекты в сфере ЖКХ, планируемые к выполнению в 2024 году.