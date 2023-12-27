Условный срок получит великолучанка за кражу денег с чужого счёта

14:08, 27 декабря 2023, ПАИ

Условный срок получит великолучанка за кражу денег с чужого банковского счёта, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Следствие установило, что 14 сентября текущего года житель Западной Двины находился в Великих Луках. Там он познакомился с девушкой и двумя молодыми людьми с целью совместного распития алкоголя. В ходе общения мужчина рассказал, что у него на банковской карте есть крупная сумма. Девушка из компании попросила телефон мужчины под предлогом звонка подруге. После чего она с помощью сервиса «онлайн-банк» перевела на свой счёт 80 000 рублей, которые впоследствии потратила на личные нужды.

В суде великолучанка признала вину в совершении преступления и раскаялась в содеянном.

Великолукский городской суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ей назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев.