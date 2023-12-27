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Общество

Скидку на экскурсию от туроператоров Псковской области могут получить посетители выставки «Россия»

Посетители стенда Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» в Москве могут получить скидку на тур или экскурсию от туроператоров региона. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Скидку на экскурсию от туроператоров Псковской области могут получить посетители выставки «Россия». Фото: ПАИ

Вся информация размещена в разделе, посвящённом выставке «Россия», на туристическом портале Псковской области.

Скидка будет действовать только для посетителей стенда региона на международной выставке «Россия». Получить её можно, узнав кодовое слово на стенде.

Отметим, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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