Две группы иностранцев задержали пограничники в Печорском районе

16:14, 27 декабря 2023, ПАИ

Две попытки незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации пресекли в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В частности, в Печорском районе пограничники задержали две группы иностранных граждан, в каждой из которых было по четыре уроженца одной из стран Южной Азии, направлявшихся в сторону государственной границы Российской Федерации.

Иностранцы хотели нелегально проникнуть в Эстонию в поисках лучших условий жизни в странах Евросоюза.

Правонарушителей привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафов с принудительным административным выдворением за пределы России.

В настоящее время иностранцы находятся в центре временного содержания.