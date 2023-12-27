Небольшой снег прогнозируется в большинстве районов Псковской области 28 декабря

17:30, 27 декабря 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 28 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами, днём в большинстве районов будет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ночью будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, днём – южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области в течение дня будет от 0 до -5 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.