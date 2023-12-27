Небольшой снег прогнозируется в большинстве районов Псковской области 28 декабря
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 28 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами, днём в большинстве районов будет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ночью будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, днём – южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области в течение дня будет от 0 до -5 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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